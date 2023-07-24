Происшествия 24.07.2023 в 14:26

В Улан-Удэ пьяная горожанка устроила дебош в трамвае

При виде правоохранителей женщина прикинулась спящей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяная горожанка устроила дебош в трамвае
Днем в Росгвардию Бурятии поступил сигнал тревоги из трамвая, следующего по маршруту в Октябрьском районе Улан-Удэ. К ближайшей остановке выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны.

«Когда росгвардейцы вошли в вагон, кондуктор указала на сидящую женщину. Та притворилась спящей, однако пассажиры с возмущением подтвердили, что именно эта женщина нарушала общественный порядок. Со слов очевидцев, нетрезвая пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанную пассажирку доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что 47-летняя улан-удэнка уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Фото: «Номер один»
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хулиганство трамвай

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