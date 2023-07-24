Происшествия 24.07.2023 в 14:26
В Улан-Удэ пьяная горожанка устроила дебош в трамвае
При виде правоохранителей женщина прикинулась спящей
Текст: Константин Воронов
Днем в Росгвардию Бурятии поступил сигнал тревоги из трамвая, следующего по маршруту в Октябрьском районе Улан-Удэ. К ближайшей остановке выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны.
«Когда росгвардейцы вошли в вагон, кондуктор указала на сидящую женщину. Та притворилась спящей, однако пассажиры с возмущением подтвердили, что именно эта женщина нарушала общественный порядок. Со слов очевидцев, нетрезвая пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанную пассажирку доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что 47-летняя улан-удэнка уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Фото: «Номер один»
«Когда росгвардейцы вошли в вагон, кондуктор указала на сидящую женщину. Та притворилась спящей, однако пассажиры с возмущением подтвердили, что именно эта женщина нарушала общественный порядок. Со слов очевидцев, нетрезвая пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанную пассажирку доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что 47-летняя улан-удэнка уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Фото: «Номер один»
Тегихулиганство трамвай