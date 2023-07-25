Одинокая пенсионерка погибла на пожаре в Бурятии

Вечером 24 июля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Трактовая в селе Бурнашево.«На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление внутри дома. В ходе тушения пожара и осмотра помещения было обнаружено тело 69-летней женщины без признаков жизни. Возгорание ликвидировано на площади 42 кв. м. К тушению привлекались пожарные расчеты 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения Десятниково», - сообщили в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования.Как сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», пенсионерка проживала в доме одна.Фото: МЧС Бурятии