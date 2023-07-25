Происшествия 25.07.2023 в 09:38
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
На данный момент возгораний в лесах республики нет
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вчера потушили единственный лесной пожар, который возник в Заиграевском районе 23 июля из-за сухой грозы.
«На тушении работали 9 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га. На утро 25 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала года в лесах Бурятии выявлено 1621 нарушение правил пожарной безопасности. Рассмотрено 500 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 9 млн рублей.
Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства
«На тушении работали 9 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га. На утро 25 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала года в лесах Бурятии выявлено 1621 нарушение правил пожарной безопасности. Рассмотрено 500 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 9 млн рублей.
Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства
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