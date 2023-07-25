В Улан-Удэ вооруженные пистолетом пьяные парни пытались обворовать СТО

Сигнал тревоги поступил во вневедомственную охрану Росгвардии накануне ранним утром со станции техобслуживания в Октябрьском районе Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направился ближайший наряд росгвардейцев.«Сторож СТО рассказал прибывшим правоохранителям, что двое парней проникли на территорию станции, а когда мужчина вышел их прогнать, пригрозили ему пистолетом. Работник сразу же нажал тревожную кнопку», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Взяв у сторожа описание и приметы подозреваемых, сотрудники вневедомственной охраны приступили к обследованию местности. Вскоре поступила информация, что на Новом мосту замечены двое молодых людей, которые при виде автомобиля росгвардейцев побежали в сторону частного сектора на 502-м км.«Один из подозреваемых был задержан в районе 502-го км. Второго обнаружили возле заброшенного здания неподалеку. Под бетонной плитой на втором этаже здания был найден предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова», - сообщили в Росгвардии.Задержанных парней доставили в полицию. Ими оказались ранее судимые жители Улан-Удэ в возрасте 18 и 24 лет. Они были пьяны.По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии