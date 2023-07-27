Происшествия 27.07.2023 в 09:48

В Бурятии пьяная многодетная мать избила работников опеки

Женщину приговорили к штрафу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяная многодетная мать избила работников опеки
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней жительницы села Эрхирик. Она обвинялась в применении насилия в отношении представителей власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина является матерью пятерых детей и  периодически злоупотребляет спиртным.

«В феврале 2023 года две работницы районного органа опеки и попечительства пришли к ней домой для проверки условий проживания детей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила выгнать их, нанеся каждой по несколько ударов», - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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