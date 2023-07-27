В Бурятии пьяная многодетная мать избила работников опеки

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней жительницы села Эрхирик. Она обвинялась в применении насилия в отношении представителей власти.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина является матерью пятерых детей и периодически злоупотребляет спиртным.«В феврале 2023 года две работницы районного органа опеки и попечительства пришли к ней домой для проверки условий проживания детей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила выгнать их, нанеся каждой по несколько ударов», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал женщину виновной и приговорил её к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»