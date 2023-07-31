Происшествия 31.07.2023 в 16:17

Ревнивый житель Улан-Удэ спалил дом бывшей жены

Мужчине не понравилось, что его бывшая встречается с другим
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Текст: Константин Воронов
Ревнивый житель Улан-Удэ спалил дом бывшей жены
В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 49-летнего горожанина, подозреваемого в поджоге дома 52-летней женщины. В результате пожара строение площадью 32 кв. метра было полностью уничтожено. Ущерб составил около миллиона рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, ранее мужчина, бывший супруг горожанки, уже неоднократно угрожал сжечь её дом, который они возвели в браке. Причиной этого стала ревность к новому избраннику женщины. Ранним утром 29 июля нетрезвый мужчина с канистрой дизельного топлива пришел в ограду дома, облил легковоспламеняющейся жидкостью прихожую, поджог её и скрылся. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

«Злоумышленник задержан недалеко от места преступления при поддержке группы вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии
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