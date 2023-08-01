Происшествия 01.08.2023 в 09:11

Житель Улан-Удэ помог приятелю скрыть убийство

Горожанин тщательно замел следы преступления, но это злоумышленникам не помогло
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ помог приятелю скрыть убийство
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Улан-Удэ в возрасте 58 и 62 лет. Один из них обвиняется в убийстве, второй – в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 21 июня трое приятелей употребляли спиртное в квартире у одного из них на улице Невского. Спустя некоторое время между двумя мужчинами произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил нож и нанес им удар в шею противника. От полученной раны потерпевший скончался на месте.

«После этого третий мужчина по просьбе злоумышленника, укрывая совершенное им преступление, вынес тело покойного во двор, где оставил возле кустарника. Затем он избавился от орудия преступления и испачканных кровью вещей, замыл следы в квартире, а также постирал одежду обвиняемого. Несмотря на принятые им меры вскоре оба были изобличены и задержаны», - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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