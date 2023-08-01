Происшествия 01.08.2023 в 10:17
В Бурятии на реке утонул каякер
Трагическое происшествие случилось в Окинском районе
Текст: Константин Воронов
Поздним вечером 31 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о происшествии на реке Жомболок в Окинском районе. Там во время сплава на каяке перевернулся и утонул 43-летний мужчина.
Как уточнили в МЧС, погибший входил в группу туристов, которая находилась на маршруте с 29 июля. Они самостоятельно доставили тело мужчины в село Орлик.
Фото: «Номер один»
Как уточнили в МЧС, погибший входил в группу туристов, которая находилась на маршруте с 29 июля. Они самостоятельно доставили тело мужчины в село Орлик.
Фото: «Номер один»
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