В Бурятии на реке утонул каякер

Поздним вечером 31 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о происшествии на реке Жомболок в Окинском районе. Там во время сплава на каяке перевернулся и утонул 43-летний мужчина.Как уточнили в МЧС, погибший входил в группу туристов, которая находилась на маршруте с 29 июля. Они самостоятельно доставили тело мужчины в село Орлик.Фото: «Номер один»