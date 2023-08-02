Происшествия 02.08.2023 в 10:48

В районе Бурятии пропала 76-летняя бабушка

Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пропала 76-летняя бабушка

В Заиграевском районе поселке Онохой пропала Валентина Федоровна Перевалова. Жительница 1947 года рождения вышла из дома вчера, 1 августа, но не вернулась.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие

Одежда: белый халат с разноцветным рисунком, зеленые резиновые тапки

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщают: женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Нужда помощь добровольцев.  Инфорг: Надежда 89085983400





Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"


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бабушка пропавшие без вести заиграевский район

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

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