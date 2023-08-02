В районе Бурятии пропала 76-летняя бабушка

В Заиграевском районе поселке Онохой пропала Валентина Федоровна Перевалова. Жительница 1947 года рождения вышла из дома вчера, 1 августа, но не вернулась.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие

Одежда: белый халат с разноцветным рисунком, зеленые резиновые тапки

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщают: женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Нужда помощь добровольцев. Инфорг: Надежда 89085983400











Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"