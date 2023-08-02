Происшествия 02.08.2023 в 10:48
В районе Бурятии пропала 76-летняя бабушка
Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи
Текст: Евгения Гармаева
В Заиграевском районе поселке Онохой пропала Валентина Федоровна Перевалова. Жительница 1947 года рождения вышла из дома вчера, 1 августа, но не вернулась.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие
Одежда: белый халат с разноцветным рисунком, зеленые резиновые тапки
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщают: женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Нужда помощь добровольцев. Инфорг: Надежда 89085983400
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"