Полиция Бурятии раскрыла подробности столкновения с «черными копателями» нефрита

МВД Бурятии сообщило подробности громкого происшествия, случившегося в конце июля в Окинском районе. Ранее в соцсетях появлялись обрывочные сведения о том, что там имело место столкновение полиции и местных жителей, занимавшихся нелегальной добычей нефрита.Как рассказали в МВД Бурятии, в июле в отдел полиции Тункинского района обратились представители службы безопасности добывающей компании. Они рассказали, что группа граждан незаконно добывает нефрит на территории месторождения. Сотрудники райотдела выехали на место и задержали шестерых человек, незаконно находящихся на территории лицензионного участка компании. С места происшествия изъяли 30 килограммов нефрита.Спустя несколько дней в полицию поступило сообщение, что на участке вновь замечены граждане, занимающиеся незаконной добычей нефрита. На замечания работников службы безопасности компании они не реагировали.Для проверки сообщения в Окинский район выехали сотрудники УЭБиПК МВД Бурятии совместно с бойцами отряда спецназа регионального МВД.«В результате оперативно-розыскных мероприятий группу граждан обнаружили на территории Оспинского месторождения нефрита. При задержании нарушители оказали активное сопротивление, бросали камни и произвели несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, несмотря на агрессивное поведение со стороны злоумышленников, сохраняли хладнокровие и неоднократно призывали граждан прекратить противоправные действия и урегулировать конфликт мирным путем. При отражении нападения правоохранители применили табельное оружие. Один из нападавших госпитализирован в медицинское учреждение с огнестрельным ранением бедра, еще один злоумышленник обратился за медицинской помощью с травмой головы, полученной от попадания камней, которые кидали в полицейских его товарищи», - рассказали подробности схватки в МВД Бурятии.По итогам рейда правоохранители задержали 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, незаконно находящихся на территории месторождения. Все они оказались жителями сел и улусов Окинского района. С места происшествия изъяли 8 квадроциклов и более 80 килограммов незаконно добытого нефрита.В МВД сообщили, что в отношении 24 задержанных составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Судом им назначено наказание в виде ареста сроком от 5 до 10 суток. Решается вопрос о привлечении всех граждан к административной ответственности за самовольную добычу нефрита и за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Кроме того, семеро нарушителей будут привлечены к административной ответственности за употребление психоактивных веществ.«Пятеро наиболее активных участников уголовно-преступной среды арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти»), - рассказали в полиции.Фото: МВД Бурятии