Происшествия 02.08.2023 в 15:30
В Бурятии рыбаки нашли труп
Предположительно, это мужчина, который пропал осенью прошлого года
Текст: Константин Воронов
1 августа в Тункинском районе спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы привлекли на поднятие тела мужчины, которое обнаружили местные жители во время рыбалки в месте слияния рек Тумусун и Зун-Мурэн.
«Спасатели извлекли тело, доставили его в населенный пункт и передали полиции. Для установления личности погибшего будет назначена геномная экспертиза», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как уточнили в агентстве, предположительно, погибшим является 41-летний местный житель, который потерялся 15 октября прошлого года. Напомним, тогда двое мужчин верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60 км от одноименного посёлка. 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными. На поиски пропавших мужчин вышли спасатели, полицейские и сотрудники нацпарка. 3 ноября в тайге в районе села Зун-Мурино спасатели обнаружили одного из пропавших. Мужчина находился в зимовье в удовлетворительном состоянии. Его доставили в поселок.
Второго мужчину долго искали, но его тело так и не было найдено.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Спасатели извлекли тело, доставили его в населенный пункт и передали полиции. Для установления личности погибшего будет назначена геномная экспертиза», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как уточнили в агентстве, предположительно, погибшим является 41-летний местный житель, который потерялся 15 октября прошлого года. Напомним, тогда двое мужчин верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60 км от одноименного посёлка. 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными. На поиски пропавших мужчин вышли спасатели, полицейские и сотрудники нацпарка. 3 ноября в тайге в районе села Зун-Мурино спасатели обнаружили одного из пропавших. Мужчина находился в зимовье в удовлетворительном состоянии. Его доставили в поселок.
Второго мужчину долго искали, но его тело так и не было найдено.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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