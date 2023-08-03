В Бурятии гастарбайтер из Средней Азии убил земляка

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал вместе с несколькими соотечественниками в комнате одного из общежитий на улице Октябрьской в Улан-Удэ. Там 7 мая в течение дня они употребляли спиртное. Ночью на фоне алкогольного опьянения обвиняемый поссорился с одним из мужчин из своей компании, после чего вышел с ним на улицу, где нанес противнику кулаками и ногами множество ударов по голове и телу. Затем они вернулись в комнату, где обвиняемый продолжил избивать потерпевшего, а спустя некоторое время уснул.Утром в общежитие приехал улан-удэнец, у которого обвиняемый с соотечественниками работали по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший вскоре умер от полученных травм.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com