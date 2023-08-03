В Улан-Удэ из-за дождя обвалился уже третий участок дороги

Уже третий участок трассы обвалился в столице Бурятии из-за дождя. На этот раз по улице Конечная 1 поблизости с жилыми домами. Момент разлома асфальта попал на видео. На кадрах видно, что с дороги едва не упал припаркованный автомобиль. Сейчас в местном паблике «Весь Улан-Удэ» призывают хозяина авто поторопиться.







Напомним, сегодня из-за непогоды обвалился участок дороги в 102 микрорайоне. Там же в яму провалился автомобиль. Дорога просела и в микрорайоне Восточный по улице Гастелло.







Фото: скриншот из видео