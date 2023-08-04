В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о пьяных водителях можно через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.





В Улан-Удэ бдительные граждане продолжают помогать Госавтоинспекции ловить пьяных водителей. Как рассказали в МВД Бурятии, очередного любителя выпить за рулем задержали благодаря сообщению в телеграм-бот @gibdd03_bot.Очевидцы сообщили, что со стороны села Нижний Саянтуй в направлении Улан-Удэ едет автомобиль «Тойота Чайзер», водитель которого, предположительно, пьян. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на отработку сообщения.«Полицейские заметили указанный автомобиль на ул. Забайкальской и попросили водителя остановиться. За рулем машины находился 28-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Его освидетельствование показало 0,20 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде», - рассказали в МВД.Фото: ГИБДД Бурятии