Происшествия 04.08.2023 в 11:09

В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя

О нетрезвом мужчине сообщили через специальный телеграм-бот
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя
В Улан-Удэ бдительные граждане продолжают помогать Госавтоинспекции ловить пьяных водителей. Как рассказали в МВД Бурятии, очередного любителя выпить за рулем задержали благодаря сообщению в телеграм-бот @gibdd03_bot.

Очевидцы сообщили, что со стороны села Нижний Саянтуй в направлении Улан-Удэ едет автомобиль «Тойота Чайзер», водитель которого, предположительно, пьян. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на отработку сообщения.

«Полицейские заметили указанный автомобиль на ул. Забайкальской и попросили водителя остановиться. За рулем машины находился 28-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Его освидетельствование показало 0,20 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде», - рассказали в МВД.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о пьяных водителях можно через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.
  
Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
пьяные водители

Все новости

В Бурятии «свалка-путешественница» снова оказалась в центре скандала
04.08.2023 в 12:16
Жительница Бурятии умерла, не дождавшись сына с СВО
04.08.2023 в 11:51
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь устраняли последствия осадков
04.08.2023 в 11:41
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
04.08.2023 в 11:29
Мэр Улан-Удэ: «Последствия аномального дождя устраняются»
04.08.2023 в 11:15
В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя
04.08.2023 в 11:09
В Бурятии потушен первый пожар в Баргузинском заповеднике
04.08.2023 в 11:07
В Бурятии на выходных пройдут дожди и грозы
04.08.2023 в 10:48
Президент РССП: «Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть вперед»
04.08.2023 в 10:29
В Улан-Удэ восстановили движение по двум дорогам, обвалившимся от дождя
04.08.2023 в 10:09
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
Экипаж доложил о разрыве левого пневматика (элемента шасси) после посадки, пострадавших нет
04.08.2023 в 11:29
В Бурятии потушен первый пожар в Баргузинском заповеднике
Огонь возник из-за грозы в сложных условиях высокогорья
04.08.2023 в 11:07
В Бурятии побитый мужчина ударил обидчика ножом
Злоумышленника задержали росгвардейцы
04.08.2023 в 09:38
В Улан-Удэ водитель «Камри» ухитрился сзади ударить «Приус»
В результате ДТП травмы получила 59-летняя пассажир «Тойоты Камри»
04.08.2023 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru