Происшествия 07.08.2023 в 15:57
В Бурятии продолжают искать без вести пропавшую 19-летнюю улан-удэнку
Близкие просят помощи: Аяна Чимитова исчезла 25 июня
Текст: Евгения Гармаева
В нашей республике продолжают искать 19-летнюю улан-удэнку Аяну Чимитову. Напомним,девушка ушла из дома 25 июня и по сей день не найдена. Родственники просят помощи в поисках.
Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с красными прядями, глаза карие.
Одежда: белая рубашка, черные джинсы.
С собой у Аяны был розовый рюкзак.
Любую информацию о местонахождении пропавшей можно передать по номеру 8 800 700 54 52 или 112
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"