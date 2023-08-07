В Бурятии продолжают искать без вести пропавшую 19-летнюю улан-удэнку

В нашей республике продолжают искать 19-летнюю улан-удэнку Аяну Чимитову. Напомним,девушка ушла из дома 25 июня и по сей день не найдена. Родственники просят помощи в поисках.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с красными прядями, глаза карие.

Одежда: белая рубашка, черные джинсы.

С собой у Аяны был розовый рюкзак.







Любую информацию о местонахождении пропавшей можно передать по номеру 8 800 700 54 52 или 112







Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"