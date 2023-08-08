В Улан-Удэ уснувшая под мостом женщина лишилась телефона и кошелька

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница Иволгинского района. Гражданка рассказала, что поздно вечером возвращалась домой с мероприятия и была пьяна. В автобусе женщине стало плохо, и она вышла на Левом берегу, не доехав до СНТ, где проживает. Гражданка уснула под мостом через Степную протоку, а проснувшись, не обнаружила сумку, в которой лежал смартфон и кошелек. Ущерб потерпевшая оценила в 26 тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний житель Бурвода. Мужчина рассказал, что ночью нашел сумку в кустах неподалеку от остановки и отнес домой. Спустя несколько дней гражданин включил смартфон, но не предпринял попыток связаться с владелицей имущества. Имущество изъято и будет возвращено хозяйке», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.Полиция напоминает: согласно статье 227 ГК РФ, если вы нашли потерянную вещь, то обязаны немедленно уведомить об этом её владельца. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, её нужно сдать лицу, представляющему владельца помещения или транспорта. Если хозяин потерявшейся вещи неизвестен, то необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.Фото: «Номер один»