Происшествия 09.08.2023 в 10:45

В районе Бурятии мужчина выкрал сумку из тележки в супермаркете

Сельчанина не пришлось долго искать
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии мужчина выкрал сумку из тележки в супермаркете

В селе Петропавловка в местном продуктовом супермаркете сработал сигнал тревожной кнопки. На место прибыли росгвардейцы и застали 55-летнюю сельчанку. Женщина рассказала, что пока она выбирала продукты в торговом зале, у нее пропала сумка из тележки.

«Росгвардейцы просмотрели камеры системы видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого, который воспользовавшись моментом, тайно похитил сумку и вышел из магазина. Сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки прилегающей территории, через 10 минут, на соседней улице обнаружили и задержали подозреваемого, у которого на плече висела сумка»,

 - рассказали правоохранители.
 Задержанным оказался 43-летний пьяный местный житель. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Похищенную сумку с вещами и телефоном вернули потерпевшей.




Фото: Номер один

Теги
кража супермаркет петропавловка

Все новости

В Улан-Удэ живодеры привязали тряпками щенков в заброшенном доме
09.08.2023 в 11:35
В Бурятии начинающие сельские «коллекторы» получили сроки
09.08.2023 в 11:32
В Бурятии группа беспечных ездоков устроила гонки со смертью
09.08.2023 в 10:54
В районе Бурятии мужчина выкрал сумку из тележки в супермаркете
09.08.2023 в 10:45
В Дубае открыт магазин монгольской баранины
09.08.2023 в 10:38
Завершился первый круиз «Заповедное ожерелье Байкала»
09.08.2023 в 10:26
В Бурятии задержали суперзлопамятного сельчанина
09.08.2023 в 10:08
В Бурятии прогнозируют дожди и сильный ветер
09.08.2023 в 09:23
В Улан-Удэ свидетеля по уголовному делу пришлось брать под защиту
09.08.2023 в 09:12
Бабушки-«ворушки»
09.08.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
В Улан-Удэ живодеры привязали тряпками щенков в заброшенном доме
Их случайно нашла неравнодушная жительница
09.08.2023 в 11:35
В Бурятии начинающие сельские «коллекторы» получили сроки
Молодые люди похитили должника, привязали его к машине и протащили по земле
09.08.2023 в 11:32
В Бурятии группа беспечных ездоков устроила гонки со смертью
Иномарка двигалась по региональной трассе со скоростью 129 км/ч, а двое молодых людей  ехали на ее капоте  
09.08.2023 в 10:54
В Бурятии задержали суперзлопамятного сельчанина
Мужчина отомстил работодателю за обиду, нанесенную несколько лет назад
09.08.2023 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru