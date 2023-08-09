В районе Бурятии мужчина выкрал сумку из тележки в супермаркете

В селе Петропавловка в местном продуктовом супермаркете сработал сигнал тревожной кнопки. На место прибыли росгвардейцы и застали 55-летнюю сельчанку. Женщина рассказала, что пока она выбирала продукты в торговом зале, у нее пропала сумка из тележки.

«Росгвардейцы просмотрели камеры системы видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого, который воспользовавшись моментом, тайно похитил сумку и вышел из магазина. Сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки прилегающей территории, через 10 минут, на соседней улице обнаружили и задержали подозреваемого, у которого на плече висела сумка»,

- рассказали правоохранители.



Задержанным оказался 43-летний пьяный местный житель. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Похищенную сумку с вещами и телефоном вернули потерпевшей.







Фото: Номер один