Иногородние браконьеры повадились ловить рыбу в Бурятии

Так, днем 28 мая на берегу озера Большое Еравное полицейские задержали 36-летнего ранее судимого жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы. У злоумышленника изъяли 43 килограмма рыбы (лещ, плотва, щука, окунь, карась), сети и автомобиль УАЗ. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил более 142 тысяч рублей.





Еще одного иногороднего браконьера остановили на трассе «Байкал» недалеко от Танхоя. В пикапе под управлением 58-летнего иркутянина полицейские обнаружили 21 шефлот с омулем (около 1250 особей) и белым хариусом (62 особи). Общий вес перевозимой рыбы составил около 600 килограммов. По словам водителя, такое количество омуля и хариуса он купил в местности «Лемасово», чтобы употребить в пищу.





Полиция Бурятии подвела итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина», который проходил с 25 апреля по 30 июня.Как сообщили в республиканском МВД, за этот период пресечено 70 фактов нарушений правил рыболовства, выявлено 11 фактов незаконной перевозки рыбы. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонн запрещенной к вылову рыбы. У браконьеров изъято 135 сетей и 44 единицы иных орудий лова – удочек и острог. По выявленным фактам браконьерства возбуждено 28 уголовных дел.«Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Последний раз его осудили в апреле и приговорили к ограничению свободы на срок до двух лет, но должных выводов мужчина не сделал. По факту приобретения рыбы, заведомо добытой незаконным путем, возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД.Также полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры и Россельхознадзора пресекли продажу одном из торговых павильонов рынка «Крестьянский» икры без маркировки, а также байкальского омуля. Из торговой точки изъято 11 кг икры и 12 кг омуля. По данному факту сейчас проводится проверка.Как отметили в полиции, второй этап операции «Путина» продлится с 15 августа по 15 ноября.Фото: МВД Бурятии