Происшествия 29.08.2023 в 09:23
Студент из Бурятии попал под прицел главы российского Следкома
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении виновника пожара в кафе
Текст: Константин Воронов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в кафе в Тункинском районе Бурятии. Руководителю следственного ведомства Бурятии также поручено доложить о расследовании дела, ход которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, виновником громкого происшествия стал 21-летний студент одного из вузов. В ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. На этом автомобиле угонщик поехал по улице Трактовой, но, не справившись с управлением, врезался в здание кафе. От удара пострадал резервуар с газом, который вспыхнул. Угнанная иномарка и здание кафе были уничтожены огнем. Сам студент с места происшествия сбежал, но вскоре его задержали правоохранители в частном доме у знакомых.
По результатам освидетельствования выяснилось, что на момент задержания молодой человек был пьян. Водительских прав у него не было. Как ранее сообщали в МВД Бурятии, за вождение в нетрезвом виде студента привлекут к административной ответственности. По факту угона также было возбуждено уголовное дело.
По какой статье УК РФ будут привлекать студента по поручению Александра Бастрыкина, пока не сообщается.
Фото: МВД Бурятии
Напомним, виновником громкого происшествия стал 21-летний студент одного из вузов. В ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. На этом автомобиле угонщик поехал по улице Трактовой, но, не справившись с управлением, врезался в здание кафе. От удара пострадал резервуар с газом, который вспыхнул. Угнанная иномарка и здание кафе были уничтожены огнем. Сам студент с места происшествия сбежал, но вскоре его задержали правоохранители в частном доме у знакомых.
По результатам освидетельствования выяснилось, что на момент задержания молодой человек был пьян. Водительских прав у него не было. Как ранее сообщали в МВД Бурятии, за вождение в нетрезвом виде студента привлекут к административной ответственности. По факту угона также было возбуждено уголовное дело.
По какой статье УК РФ будут привлекать студента по поручению Александра Бастрыкина, пока не сообщается.
Фото: МВД Бурятии