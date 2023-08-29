Происшествия 29.08.2023 в 09:23

Студент из Бурятии попал под прицел главы российского Следкома

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении виновника пожара в кафе
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Текст: Константин Воронов
Студент из Бурятии попал под прицел главы российского Следкома
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в кафе в Тункинском районе Бурятии. Руководителю следственного ведомства Бурятии также поручено доложить о расследовании дела, ход которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, виновником громкого происшествия стал 21-летний студент одного из вузов. В ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. На этом автомобиле угонщик поехал по улице Трактовой, но, не справившись с управлением, врезался в здание кафе. От удара пострадал резервуар с газом, который вспыхнул. Угнанная иномарка и здание кафе были уничтожены огнем. Сам студент с места происшествия сбежал, но вскоре его задержали правоохранители в частном доме у знакомых.

По результатам освидетельствования выяснилось, что на момент задержания молодой человек был пьян. Водительских прав у него не было. Как ранее сообщали в МВД Бурятии, за вождение в нетрезвом виде студента привлекут к административной ответственности. По факту угона также было возбуждено уголовное дело.

По какой статье УК РФ будут привлекать студента по поручению Александра Бастрыкина, пока не сообщается.

Фото: МВД Бурятии
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пожар угон

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