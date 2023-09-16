Происшествия 16.09.2023 в 10:37

Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей

Улан-удэнка оформила кредит, чтобы в дальнейшем получать прибыль

A- A+
Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей

Доверчивые жители республики продолжают попадать в лапы мошенников. Жертвами интернет-преступников за минувшую неделю стал 61 человек, жертвы «подарили» обманщикам 10 млн руб. Всего мошенники обманули 1 776 жителей республики.

Жительница Октябрьского района Улан-Удэ с целью получения денежного дохода от инвестиционной деятельности оставляла заявки со своими личными данными на различных сайтах инвестиционных компаний. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный через мессенджер. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании. Мужчина сообщил, что женщина должна перевести деньги на банковский счет для дальнейшего получения прибыли.

Горожанка без тени сомнения требования злоумышленника выполнила. Поверив, что можно заработать легкие деньги, она оформила два кредита на общую сумму 1,3 млн рублей и перевела их на счет мошенника.

Прокуратура республики напоминает, что в целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;

- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- знакомыми;

- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что:

- произошло снятие денег;

- оформлен кредит;

- необходимо получить компенсацию;

- предлагали дополнительный заработок.

Всего мошенники выманили у жителей Бурятии 446 млн рублей.

 

Фото: "Номер один"


Теги
мошенничество прокуратура инвестиции

Все новости

Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей
16.09.2023 в 10:37
На реке в Бурятии опрокинулся вездеход
16.09.2023 в 10:18
Зампред правительства Бурятии покинул свой пост
16.09.2023 в 10:07
В Улан-Удэ сирота судится с властями Бурятии
16.09.2023 в 08:00
В Улан-Удэ инвалида оставили жить в «заброшке»
16.09.2023 в 07:00
В Бурятии Северобайкальск лишился горсовета
15.09.2023 в 17:53
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
15.09.2023 в 17:36
Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег
15.09.2023 в 17:34
Строительство нового здания Верховного суда Бурятии началось в Улан-Удэ
15.09.2023 в 17:28
В Улан-Удэ начали проектирование путепровода в районе Читинского переезда
15.09.2023 в 17:02
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
На реке в Бурятии опрокинулся вездеход

Двое пассажиров получили травмы

16.09.2023 в 10:18
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
С 4 сентября она не выходит на связь с родственниками
15.09.2023 в 17:36
Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег
Она получила сообщение от «сестры»
15.09.2023 в 17:34
В Бурятии бригада медиков эвакуировала двух детей из районов
Их транспортировали по воздуху в городские больницы
15.09.2023 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru