Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей

Доверчивые жители республики продолжают попадать в лапы мошенников. Жертвами интернет-преступников за минувшую неделю стал 61 человек, жертвы «подарили» обманщикам 10 млн руб. Всего мошенники обманули 1 776 жителей республики.

Жительница Октябрьского района Улан-Удэ с целью получения денежного дохода от инвестиционной деятельности оставляла заявки со своими личными данными на различных сайтах инвестиционных компаний. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный через мессенджер. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании. Мужчина сообщил, что женщина должна перевести деньги на банковский счет для дальнейшего получения прибыли.

Горожанка без тени сомнения требования злоумышленника выполнила. Поверив, что можно заработать легкие деньги, она оформила два кредита на общую сумму 1,3 млн рублей и перевела их на счет мошенника.

Прокуратура республики напоминает, что в целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;

- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- знакомыми;

- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что:

- произошло снятие денег;

- оформлен кредит;

- необходимо получить компенсацию;

- предлагали дополнительный заработок.

Всего мошенники выманили у жителей Бурятии 446 млн рублей.





Фото: "Номер один"