В Улан-Удэ обворовали дом хвастливого горожанина

24 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже из дома в частном секторе. По словам потерпевшей, неизвестный похитил ноутбук, 12 золотых и серебряных украшений, а также углошлифовальную машинку. Ущерб составил более 166 тысяч рублей.«Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний молодой человек, проживающий на той же улице, что и потерпевшая», - сообщили в МВД Бурятии.Как выяснилось, подозреваемый до преступления распивал спиртное с компанией в доме у соседа потерпевшей. Во время застолья визит её участникам нанёс сожитель женщины: нетрезвый мужчина хотел похвастаться новыми жалюзи в своём жилище, но услышан не был и вернулся к себе. Зато на его дом обратил внимание злоумышленник. После распития спиртного он заметил отсутствие припаркованной рядом машины и предположил, что хозяева уехали. Парень проник в ограду и обнаружил, что входная дверь открыта. Он беспрепятственно прошел в дом, забрал со стола ноутбук, из прихожей – коробку с ювелирными изделиями, в которой, по его словам, лежало лишь 4 украшения, а также прихватил из веранды болгарку.Связавшись с одним из друзей, с которым ранее он в компании распивал спиртное, злоумышленник по его паспорту сдал в ломбард и скупку драгоценности и строительный инструмент. А когда узнал, что собственница имущества заявила о краже в полицию, стал экстренно принимать меры по выкупу похищенных вещей, чем в том числе озадачил своего «помощника».«Полицейскими у предполагаемого преступника изъят ноутбук. Углошлифовальная машина усилиями подозреваемого также возвращена потерпевшей стороне. Ювелирные изделия, как стало известно, без права выкупа сданы работниками ломбарда на переплавку», - рассказали о судьбе похищенных вещей в полиции.Как отметили в МВД, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. А около трех лет назад он освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Постоянного источника дохода не имеет.По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Фото: «Номер один»