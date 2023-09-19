Происшествия 19.09.2023 в 12:57
В Улан-Удэ обворовали дом хвастливого горожанина
Своим поведением мужчина привлек внимание злоумышленника
Текст: Андрей Константинов
24 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже из дома в частном секторе. По словам потерпевшей, неизвестный похитил ноутбук, 12 золотых и серебряных украшений, а также углошлифовальную машинку. Ущерб составил более 166 тысяч рублей.
«Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний молодой человек, проживающий на той же улице, что и потерпевшая», - сообщили в МВД Бурятии.
Как выяснилось, подозреваемый до преступления распивал спиртное с компанией в доме у соседа потерпевшей. Во время застолья визит её участникам нанёс сожитель женщины: нетрезвый мужчина хотел похвастаться новыми жалюзи в своём жилище, но услышан не был и вернулся к себе. Зато на его дом обратил внимание злоумышленник. После распития спиртного он заметил отсутствие припаркованной рядом машины и предположил, что хозяева уехали. Парень проник в ограду и обнаружил, что входная дверь открыта. Он беспрепятственно прошел в дом, забрал со стола ноутбук, из прихожей – коробку с ювелирными изделиями, в которой, по его словам, лежало лишь 4 украшения, а также прихватил из веранды болгарку.
Связавшись с одним из друзей, с которым ранее он в компании распивал спиртное, злоумышленник по его паспорту сдал в ломбард и скупку драгоценности и строительный инструмент. А когда узнал, что собственница имущества заявила о краже в полицию, стал экстренно принимать меры по выкупу похищенных вещей, чем в том числе озадачил своего «помощника».
«Полицейскими у предполагаемого преступника изъят ноутбук. Углошлифовальная машина усилиями подозреваемого также возвращена потерпевшей стороне. Ювелирные изделия, как стало известно, без права выкупа сданы работниками ломбарда на переплавку», - рассказали о судьбе похищенных вещей в полиции.
Как отметили в МВД, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. А около трех лет назад он освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Постоянного источника дохода не имеет.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Фото: «Номер один»
«Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний молодой человек, проживающий на той же улице, что и потерпевшая», - сообщили в МВД Бурятии.
Как выяснилось, подозреваемый до преступления распивал спиртное с компанией в доме у соседа потерпевшей. Во время застолья визит её участникам нанёс сожитель женщины: нетрезвый мужчина хотел похвастаться новыми жалюзи в своём жилище, но услышан не был и вернулся к себе. Зато на его дом обратил внимание злоумышленник. После распития спиртного он заметил отсутствие припаркованной рядом машины и предположил, что хозяева уехали. Парень проник в ограду и обнаружил, что входная дверь открыта. Он беспрепятственно прошел в дом, забрал со стола ноутбук, из прихожей – коробку с ювелирными изделиями, в которой, по его словам, лежало лишь 4 украшения, а также прихватил из веранды болгарку.
Связавшись с одним из друзей, с которым ранее он в компании распивал спиртное, злоумышленник по его паспорту сдал в ломбард и скупку драгоценности и строительный инструмент. А когда узнал, что собственница имущества заявила о краже в полицию, стал экстренно принимать меры по выкупу похищенных вещей, чем в том числе озадачил своего «помощника».
«Полицейскими у предполагаемого преступника изъят ноутбук. Углошлифовальная машина усилиями подозреваемого также возвращена потерпевшей стороне. Ювелирные изделия, как стало известно, без права выкупа сданы работниками ломбарда на переплавку», - рассказали о судьбе похищенных вещей в полиции.
Как отметили в МВД, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. А около трех лет назад он освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Постоянного источника дохода не имеет.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Фото: «Номер один»
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