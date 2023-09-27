Жительницу Улан-Удэ обворовали в элитном магазине

26 сентября в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 39-летней горожанки. Женщина рассказала, что в магазине элитной одежды неизвестный похитил у нее сумку, оставленную без присмотра на несколько минут. В ней находились более 20 тысяч рублей, документы и банковские карты.«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за хищение чужого имущества 33–летний житель города. Задержанного доставили в отдел полиции, где он вернул потерпевшей сумку и дал признательные показания. Деньги злоумышленник успел потратить», - сообщили в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.Фото: МВД Бурятии