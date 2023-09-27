Происшествия 27.09.2023 в 16:57

Житель Улан-Удэ задушил подругу и продолжил пить

Злоумышленника сдал один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ задушил подругу и продолжил пить
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 13 июля в комнате общежития на улице Пушкина между обвиняемым и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе мужчина сначала руками, а затем коленом сдавливал шею женщины, пока та не умерла. После этого обвиняемый уснул, а следующим утром снова принялся употреблять спиртное. В полицию об убийстве сообщил один из знакомых злоумышленника, случайно узнавший о происшествии.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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