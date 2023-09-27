Житель Улан-Удэ задушил подругу и продолжил пить

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 13 июля в комнате общежития на улице Пушкина между обвиняемым и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе мужчина сначала руками, а затем коленом сдавливал шею женщины, пока та не умерла. После этого обвиняемый уснул, а следующим утром снова принялся употреблять спиртное. В полицию об убийстве сообщил один из знакомых злоумышленника, случайно узнавший о происшествии.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии