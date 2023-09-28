Происшествия 28.09.2023 в 16:22

В Бурятии насмерть замерз сборщик шишек

Пропавшего в лесу мужчину искали почти месяц
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии насмерть замерз сборщик шишек
Утром 28 сентября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудник полиции в очередной раз выехали на поиски 59-летнего мужчины, пропавшего в Иволгинском районе.

«Сегодня днем спасатели БРПСС обнаружили тело разыскиваемого мужчины. Предположительно, он умер от переохлаждения. Всего за время поисковых работ спасатели обследовали 16 кв. км лесного массива, троп и дорог», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, 29 августа мужчина ушел в лес собирать кедровые шишки в районе местности «Пашина яма» в 25 км от села Каленово. Последний раз его, уходящим из зимовья, видели утром 3 сентября другие сборщики дикоросов.

Фото: «Номер один»
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