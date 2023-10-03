Житель Бурятии попал в реанимацию после столкновения автомобиля с лошадью

ДТП с участием лошади произошло ночью в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 27-летний водитель «Тойоты Камри», ехавший со стороны Иволгинска в направлении Поселья, сбил выбежавшую на проезжую часть лошадь.«В результате аварии водитель и 23-летний пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести, от госпитализации отказались. 33-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию республиканской больницы», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии