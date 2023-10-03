Происшествия 03.10.2023 в 10:03

Житель Бурятии попал в реанимацию после столкновения автомобиля с лошадью

Еще два человека получили легкие травмы
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии попал в реанимацию после столкновения автомобиля с лошадью
ДТП с участием лошади произошло ночью в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 27-летний водитель «Тойоты Камри», ехавший со стороны Иволгинска в направлении Поселья, сбил выбежавшую на проезжую часть лошадь.

«В результате аварии водитель и 23-летний пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести, от госпитализации отказались. 33-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию республиканской больницы», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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