Происшествия 11.10.2023 в 10:38

В Бурятии предприятие ЖКХ заработало миллионы на халявной воде

Когда незаконная схема вскрылась, директора МУПа отдали под суд
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии предприятие ЖКХ заработало миллионы на халявной воде
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кяхтинского района. Он обвинялся в незаконном предпринимательстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с декабря 2017 по сентябрь 2021 года руководитель МУПа, не имея лицензии на пользование участком недр для добычи подземных вод, оказывал населению услуги водоснабжения. От незаконной коммерческой деятельности он получил доход в размере более 27 млн рублей.

Суд признал гендиректора виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Как отметили в прокуратуре, в 2022–2023 годах суды республики рассмотрели 8 уголовных дел по преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По всем вынесены обвинительные приговоры.

Фото: «Номер один»
Теги
незаконное предпринимательство

Все новости

В Бурятии Росгвардейцы помогли семье мобилизованного
11.10.2023 в 10:42
В Бурятии предприятие ЖКХ заработало миллионы на халявной воде
11.10.2023 в 10:38
В Бурятии назначен руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества»
11.10.2023 в 10:06
В Бурятии шаурма опять под подозрением
11.10.2023 в 10:04
В Бурятии появится прямой авиарейс до Сочи
11.10.2023 в 09:54
В Бурятии снижаются цены на АЗС
11.10.2023 в 09:36
В Бурятии автомобиль улетел в кювет из-за выехавшего на «встречку» водителя
11.10.2023 в 09:35
Мэрия Улан-Удэ выбила долги с «Бест плюса»
11.10.2023 в 09:20
Круче Бэтмена
11.10.2023 в 09:00
Перепланировка квартиры
11.10.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
В Бурятии автомобиль улетел в кювет из-за выехавшего на «встречку» водителя
В аварии пострадали две женщины
11.10.2023 в 09:35
Житель Бурятии изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь
А когда на место происшествия прибыла полиция, пьяный насильник пытался отстреливаться
10.10.2023 в 21:04
На пустыре в Улан-Удэ подростки нашли боеприпасы
К счастью, они оказались учебными
10.10.2023 в 15:03
Баиру Жамбалову придется еще посидеть
Верховный суд Бурятии отклонил жалобу бывшего вице-спикера Хурала
10.10.2023 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru