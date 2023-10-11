В Бурятии предприятие ЖКХ заработало миллионы на халявной воде

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кяхтинского района. Он обвинялся в незаконном предпринимательстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с декабря 2017 по сентябрь 2021 года руководитель МУПа, не имея лицензии на пользование участком недр для добычи подземных вод, оказывал населению услуги водоснабжения. От незаконной коммерческой деятельности он получил доход в размере более 27 млн рублей.Суд признал гендиректора виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.Как отметили в прокуратуре, в 2022–2023 годах суды республики рассмотрели 8 уголовных дел по преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По всем вынесены обвинительные приговоры.Фото: «Номер один»