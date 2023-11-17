Происшествия 17.11.2023 в 16:15

В запертой квартире в Улан-Удэ нашли мертвую бабушку

Перед смертью пенсионерка жаловалась на боли в сердце
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Текст: Андрей Константинов
В запертой квартире в Улан-Удэ нашли мертвую бабушку
Днём 17 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Улан-Удэ. Женщина рассказала, что её бабушка находится в запертой изнутри квартире, в течение двух дней не открывает дверь и не отвечает на звонки. Ранее пенсионерка жаловалась на боли в районе сердца.

«Спасатели БРПСС в присутствии родственницы и сотрудника полиции с помощью специального инструмента вскрыли дверь квартиры. Внутри в ванной комнате была обнаружена 72-летняя женщина без признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

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