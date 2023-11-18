86 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю

В Бурятии по состоянию на 17 ноября жертвами интернет-преступников стали 2315 жителей республики (+ 86 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 608 млн рублей (+ 22,5 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3 млн рублей. Этих денег лишился мужчина, который нашел информацию о брокерской компании, предлагающей различные инвестиционные продукты. Указанной организации он перечислил 3 млн. рублей на осуществление сделок с ценными бумагами. Однако компания финансовые услуги гражданину не оказала. Тогда мужчина направил запрос о возврате денег, ответа на который не получил. После чего мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.Фото: «Номер один»