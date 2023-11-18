Происшествия 18.11.2023 в 10:00

86 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю

Доверчивые граждане обогатили аферистов на 22 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
86 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
В Бурятии по состоянию на 17 ноября жертвами интернет-преступников стали 2315 жителей республики (+ 86 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 608 млн рублей (+ 22,5 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3 млн рублей. Этих денег лишился мужчина, который нашел информацию о брокерской компании, предлагающей различные инвестиционные продукты. Указанной организации он перечислил 3 млн. рублей на осуществление сделок с ценными бумагами. Однако компания финансовые услуги гражданину не оказала. Тогда мужчина направил запрос о возврате денег, ответа на который не получил. После чего мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Монгол до смерти избил жителя Бурятии
18.11.2023 в 10:32
В Улан-Удэ за семь лет построят девять путепроводов
18.11.2023 в 10:21
86 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
18.11.2023 в 10:00
В Бурятии за пять лет создано более 119 тысяч новых мест в сфере допобразования
18.11.2023 в 09:34
Борцы Бурятии вступили в схватку с лишаем
18.11.2023 в 07:00
Бурматов против Бурятии
18.11.2023 в 01:52
Народный Хурал Бурятии рассмотрел проект бюджета на 2024-2026 годы
17.11.2023 в 17:27
В Бурятии прокуратура проверяет нападение собаки на ребенка в Гусиноозерске
17.11.2023 в 16:52
К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады
17.11.2023 в 16:50
В Бурятии закрыли пожароопасный сезон 2023 года
17.11.2023 в 16:37
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
Монгол до смерти избил жителя Бурятии
Преступление произошло в Иволгинском районе
18.11.2023 в 10:32
Бурматов против Бурятии
Депутат Госдумы хочет запретить республике усыплять бездомных больных и опасных собак
18.11.2023 в 01:52
В Бурятии прокуратура проверяет нападение собаки на ребенка в Гусиноозерске
Животное покусало у девятилетнего мальчика лицо, в результате  понадобилась медицинская помощь
17.11.2023 в 16:52
В Бурятии закрыли пожароопасный сезон 2023 года
В республике зарегистрировано 260 лесных пожаров общей площадью свыше 29 тыс гектаров
17.11.2023 в 16:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru