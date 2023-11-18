Монгол до смерти избил жителя Бурятии

Иволгинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу гражданина Монголии, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в пресс-службе суда, 8 ноября в улусе Хойтобэе на фоне внезапных личных неприязненных отношений житель Монголии избил мужчину деревянной жердью, а также нанес ему удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм потерпевший скончался.«После рассмотрения доводов следователя, с учетом всех обстоятельств и представленных материалов, суд пришел к выводу, что применение иной более мягкой меры пресечения невозможно», - сообщили в пресс-службе суда.Фото: pixabay.com