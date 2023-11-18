Происшествия 18.11.2023 в 10:32
Монгол до смерти избил жителя Бурятии
Преступление произошло в Иволгинском районе
Текст: Андрей Константинов
Иволгинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу гражданина Монголии, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в пресс-службе суда, 8 ноября в улусе Хойтобэе на фоне внезапных личных неприязненных отношений житель Монголии избил мужчину деревянной жердью, а также нанес ему удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм потерпевший скончался.
«После рассмотрения доводов следователя, с учетом всех обстоятельств и представленных материалов, суд пришел к выводу, что применение иной более мягкой меры пресечения невозможно», - сообщили в пресс-службе суда.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в пресс-службе суда, 8 ноября в улусе Хойтобэе на фоне внезапных личных неприязненных отношений житель Монголии избил мужчину деревянной жердью, а также нанес ему удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм потерпевший скончался.
«После рассмотрения доводов следователя, с учетом всех обстоятельств и представленных материалов, суд пришел к выводу, что применение иной более мягкой меры пресечения невозможно», - сообщили в пресс-службе суда.
Фото: pixabay.com
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