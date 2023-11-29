Жительница Улан-Удэ опасается за свою жизнь после развода с мужем

25 ноября улан-удэнка Елена Туманова чуть не стала героиней смертельного триллера. Ей не по своей воле пришлось участвовать в адской гонке - за рулем авто она пыталась сбежать от бывшего супруга, который вот уже год преследует ее и всячески угрожает. Свидетелями происходящего были многочисленные автомобилисты, которые сигналили агрессивному шумахеру, но он не успокоился, пока несколько раз не врезался в машину, а затем и вовсе разбил ее окончательно.На следующий день Елена опубликовала в паблике «Жесть в Улан-Удэ» во «ВКонтакте» просьбу откликнуться очевидцев произошедшего.- Сегодня днем на трассе «Улан-Удэ – Иркутск» бывший муж хотел меня скинуть с трассы своим автомобилем. А я пыталась от него уехать. Свидетелями стало огромное количество проезжающих машин. Прошу, может, у кого есть записи регистраторов. Машина в щепки, - написала Елена 25 ноября.Пост набрал порядка 50 тыс. просмотров и больше 100 комментариев. Очевидцы, имеющие видео погони, в паблике не откликнулись, зато в комментариях люди начали активно обсуждать шокирующую историю.- Это покушение на убийство! Прямо триллер какой-то.- Просто так мужик не будет долбить, если не больной (душевно), значит есть причина. Может, что-то не договариваете?- Есть такое понятие «мужская солидарность», я бы не дал ей видео с регистратора.- Молодец мужик, правильно все сделал.- Поймут ее только те, кто прошел через такой же ад в семье.- Мало того, что бывший явно психбольной какой-то, так еще и комментариев столько неадекватных. В страшные времена живем, - наперебой бросились писать пользователи.Мы связались с автором поста и спросили у Елены, что же все-таки случилось в субботу днем на федеральной трассе.- Мы уже вместе не живем год, развелись официально. Просто он постоянно в течение этого года пытался вернуть меня, угрозами и по-разному. Буквально в прошлый вторник написала на него заявление о том, что он мне опять угрожает, обратилась в полицию. А тут я по трассе ехала и увидела в зеркале, что он едет за мной. У меня началась паника. Я поняла, что останавливаться нельзя. Пыталась убегать, а он меня прижимал к обочине. А потом начал меня бить, врезаться: сначала в задний бампер, потом в двери, в крыло. Пытался снести меня с трассы, - рассказала Елена.С большим трудом, уворачиваясь от разъяренного водителя, женщина набрала «02». Во время погони она успевала вести переговоры с полицейскими.- Сказала, что меня преследует машина, водитель прижимает, создает аварийную ситуацию. Мне сказали, что сообщат на пост ГАИ и его остановят. Я спросила: «А мне что сейчас делать? Остановиться, чтобы он меня убивал?». Мне ответили: «Продолжайте движение».Пока Елена вела переговоры и с переменным успехом уворачивалась от машины бывшего мужа, агрессор в очередной раз попытался втеснить свой автомобиль впереди ее машины, а затем резко притормозил.- Сначала он мне снес бампер задний. Тащился за моей машиной. На дороге было много машин, я боялась создать аварийную ситуацию, со своей полосы не выходила, на «встречку» не выезжала. Он улучил момент, обогнал меня и резко притормозил. Я въехала в него. Назад я сдать уже не могла - за нами шел поток машин. Он отъехал вперед, а потом дал заднюю и снова врезался в меня, и так несколько раз. После этого двигатель заглох, а регистратор перестал писать. Машина разбита в хлам, - говорит Елена.Большие повреждения получил и автомобиль неадекватного водителя. Обе машины заглохли на трассе. Если бы Елену не подобрал мимо проезжающий водитель и не пустил погреться в свою машину, неизвестно, как бы она дожидалась на морозе сотрудников полиции. По словам Елены, бывший муж все-таки успел приблизиться к ней и ударил по лицу, а затем повредил руку, вывихнув палец. Сейчас у нее распухшая рука, пришлось взять больничный.- Остановилась машина, там был водитель со своей женой. Я у них грелась. И плюс у меня началась истерика. Они пытались меня успокоить. Потом приехал сотрудник и я пересела к нему в машину. А гаишники забрали бывшего мужа. Мы поехали в дежурную часть и уже там давали показания.Мужчина прошел медосвидетельствование, пока Елене не сообщили о результатах экспертизы. Но одно понятно точно – в каком бы ни был состоянии в этот день мужчина, он может повторить аналогичные поступки. И кто знает, чем это все закончится в следующий раз.По словам Елены, субботнее заявление станет уже третьим по счету.- Я каждый раз звонила «02» и писала. Но мне дают понять, что это всего лишь семейные разборки, и пытаются спустить на тормозах. А я говорю: «Какие же это семейные разборки, если я за этот год уже три заявления на него написала?». Завтра я отвезу заявление в Следственный комитет, так как он угрожал моей жизни.В браке семья прожила 20 лет, у супругов растет общий ребенок. Странности в поведении супруга начались только в последние несколько лет.- В последние годы начал вести себя неадекватно. Я по этой причине и ушла. Почему он стал таким? Тут много факторов. Я подозреваю, что, во-первых, кризис среднего возраста. Возможно, какая-то несамореализованность. У меня, наоборот, начало все получаться. Я хорошо зарабатываю, стала руководителем. А он безработный уже много лет, были только небольшие заработки. Стал часто выпивать, проявлял агрессию, немотивированную ревность. Я всегда хорошо выгляжу, прическа, макияж. А его это бесило. Разводиться не хотел, якобы любовь. Но это больная любовь, скорее, одержимость. Перед тем как я ушла, он поднял руку на меня, тогда заявление не писала, просто окончательно для себя приняла решение – все, ухожу.Елена вывозила вещи свои и ребенка частями, незаметно. А когда все вывезла, просто однажды не вернулась с работы – поселилась с дочерью в другой квартире. Реакция была той самой, которой женщина и боялась.- Звонки, сообщения, оскорбления. Караулил, приезжал на работу, посылал фотографии нашего дома, окон. Сначала они с дочерью общались, она ему сказала наш новый адрес. Приходил, стучал в дверь, кричал, но мы не открывали… Теперь мы еще остались и без машины, а ведь от нее тоже зависел мой заработок, я одна содержу дочь, есть кредиты, а он никак не помогает.Сейчас Елена наняла адвоката, теперь оставлять все, как есть, она больше не намерена. Даже несмотря на то, что сразу после недавнего происшествия бывший муж снова ей угрожал. Ясно давая понять, что если она вновь обратится в правоохранительные органы, то ей не поздоровится.- Одно дело, когда просто слова, а в субботу это уже были конкретные действия. Я больше не буду это терпеть, - говорит Елена.В МВД по Бурятии подтверждают, что конфликт между бывшими супругами носит затяжной характер.- В июне женщина обращалась в органы внутренних дел Улан-Удэ с тем, что гражданин после развода преследует ее звонками с угрозами о нанесении побоев. У обоих полицейскими отобраны объяснения. Участковым уполномоченным полиции с мужчиной проведена профилактическая беседа. Признаков состава преступления или административного нарушения не усмотрено, - сообщили «Номер один» в пресс-службе ведомства.В ноябре в полицию вновь поступило заявление о том, что горожанин угрожает заявительнице в мессенджере. Полицейские просмотрели скриншоты переписки, содержащей оскорбления в адрес улан-удэнки.- Состав преступления в событии отсутствует, в связи с чем по данному факту будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - отметили полицейские.Днем 25 ноября в полицию поступило сообщение от 43-летней улан-удэнки о том, что на автодороге Р-258 «Иркутск-Улан-Удэ-Чита» за ее автомобилем на машине следует бывший супруг. Мужчина создает аварийные ситуации и пытается столкнуть иномарку женщины в кювет. На место направились сотрудники дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Прибайкальскому району.Позднее в полицию также поступила информация от очевидцев о потасовке между участниками дорожного движения около села Татаурово. Автоинспекторы доставили агрессивного мужчину в медучреждение для освидетельствования. Состояния опьянения у него не установлено. Тем временем прибывший участковый уполномоченный полиции опросил заявительницу и ее пассажира, а после и бывшего мужа гражданки.- Выяснилось, что мужчина действительно создавал аварийные ситуации на проезжей части, прибегая в том числе к столкновению автомобилей. Кроме того, кислородным баллоном он разбил стекла иномарки, пытался повредить двери машины, применил физическую силу в отношении бывшей жены. В настоящее время участковый по данному факту проводит проверку, действиям гражданина дадут правовую оценку. Также назначена автотехническая экспертиза, которая позволит оценить ущерб, причиненный заявительнице – собственнику обоих транспортных средств, - заключили в МВД по РБ.Фото: соцсети