В Улан-Удэ неизвестный мужчина преследует детей

24 ноября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от местной жительницы о том, что днем ранее неизвестный на улице преследовал её 13-летнюю дочь. Девочка направлялась в школу.Незнакомец увязался за ней в районе остановки «Центральный рынок» и «проводил» до ворот учебного заведения на улице Тарбагатайской. О мужчине школьница по пути следования сообщила матери.Полицейские инициировали проверку. Изъяли записи с камер видеонаблюдения: уличных – около рынка и образовательной организации, а также с камеры в магазине, куда вслед за ребенком зашел незнакомец.- Приметы гражданина установлены. Однако признаки состава административного нарушения или преступления в его действиях отсутствуют, - сообщают в пресс-службе МВД по РБ.Днем 30 ноября об аналогичном случае в орган внутренних дел заявила 39-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что неустановленный гражданин накануне вечером преследовал её дочь, возвращавшуюся из того же учебного заведения домой. Подозрительного мужчину девочка заметила на улице Толстого.По её словам, она пыталась уйти от преследования, меняла маршрут движения, однако незнакомец не отставал. В одной из торговых точек школьницу встретили обеспокоенные её звонком одноклассники и проводили к школе, где её уже ждала мать.- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту организована проверка. Предпринимаются меры по установлению преследователя, его возможной причастности к обоим случаям и мотивам подобного поведения, - говорят в МВД.Пока непонятно, речь идет об одном и том же мужчине, или это разные случаи. Как и не ясно, с какой целью преследуют детей.Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами.- Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, - советуют полицейские.