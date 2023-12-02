Происшествия 02.12.2023 в 09:00
Взрыв в тоннеле на севере Бурятии может быть результатом теракта
СМИ сообщают о возможном взрывном устройстве под цистерной с топливом
Текст: Станислав Сергеев
Северомуйский тоннель БАМа закрыли ночью 29 ноября из-за возгорания цистерны. По данным источника РБК, возгорание стало следствием подрыва. «Ъ» и Baza сообщают о возбуждении уголовного дела по статье о теракте
Возгорание цистерны с топливом в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября явилось следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД.
Предположительно, взрывчатка находилась под цистерной, уточнил собеседник РБК.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле БАМа.
«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», — заявил источник газеты. Об этом же пишет телеграм-канал Baza.
Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось и происходило с «незначительным увеличением времени в пути». О пострадавших не сообщалось.
Фото: «Номер один».
Возгорание цистерны с топливом в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября явилось следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД.
Предположительно, взрывчатка находилась под цистерной, уточнил собеседник РБК.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле БАМа.
«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», — заявил источник газеты. Об этом же пишет телеграм-канал Baza.
Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось и происходило с «незначительным увеличением времени в пути». О пострадавших не сообщалось.
Фото: «Номер один».
Тегитеракт