В Улан-Удэ 2,5 тысячи жителей сидят без света из-за порванного кабеля

Как уже сообщал «Номер один», сегодня в Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии по улицам Революции 1905 года, Цивилева, Хахалова, а также на проспекте 50 лет Октября.Как выяснилось, причиной отключения в очередной раз стал порванный кабель.«Одна из сторонних подрядных организаций проводила земляные работы. В результате более 2580 жителей без света. Специалисты Бурятэнерго восстанавливают электроснабжение», - сообщил представитель компании.Ранее сообщалось, что электроснабжение должно вернуться к жителям в ближайшие часы.Фото: «Номер один».