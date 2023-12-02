Происшествия 02.12.2023 в 12:41
В Улан-Удэ 2,5 тысячи жителей сидят без света из-за порванного кабеля
В «Буртэнерго» назвали причину массового отключения
Текст: Станислав Сергеев
Как уже сообщал «Номер один», сегодня в Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии по улицам Революции 1905 года, Цивилева, Хахалова, а также на проспекте 50 лет Октября.
Как выяснилось, причиной отключения в очередной раз стал порванный кабель.
«Одна из сторонних подрядных организаций проводила земляные работы. В результате более 2580 жителей без света. Специалисты Бурятэнерго восстанавливают электроснабжение», - сообщил представитель компании.
Ранее сообщалось, что электроснабжение должно вернуться к жителям в ближайшие часы.
Фото: «Номер один».
Как выяснилось, причиной отключения в очередной раз стал порванный кабель.
«Одна из сторонних подрядных организаций проводила земляные работы. В результате более 2580 жителей без света. Специалисты Бурятэнерго восстанавливают электроснабжение», - сообщил представитель компании.
Ранее сообщалось, что электроснабжение должно вернуться к жителям в ближайшие часы.
Фото: «Номер один».
Тегиэлектричество