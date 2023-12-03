Происшествия 03.12.2023 в 11:02

Ребенка, заблудившегося в лесах Бурятии, нашли

Состояние 13-летней девочки удовлетворительное
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Текст: Номер один
Ребенка, заблудившегося в лесах Бурятии, нашли

Минувшим вечером социальные сети запестрили тревожными известиями. Несовершеннолетний ребенок заблудился в лесном массиве перевала «Айхал» - 16 километров от мкр Заречный в сторону Солнечного Северобайкальска. Как оказалось, он шел в составе туристической группы. Которая следовала через перевал к базе отдыха. Но в определенный момент девочка отстала и потерялась.

Спасатели оперативно выехали в вечернее время на поиски. В героический отряд вошли четыре человека - на двух снегоходах и одном УАЗе. Благодаря им, в 21:23, 13-летнюю девочку удалось найти. На данный момент ее состояние удовлетворительное.

Фото: pixabay.com

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