Ребенка, заблудившегося в лесах Бурятии, нашли

Минувшим вечером социальные сети запестрили тревожными известиями. Несовершеннолетний ребенок заблудился в лесном массиве перевала «Айхал» - 16 километров от мкр Заречный в сторону Солнечного Северобайкальска. Как оказалось, он шел в составе туристической группы. Которая следовала через перевал к базе отдыха. Но в определенный момент девочка отстала и потерялась.



Спасатели оперативно выехали в вечернее время на поиски. В героический отряд вошли четыре человека - на двух снегоходах и одном УАЗе. Благодаря им, в 21:23, 13-летнюю девочку удалось найти. На данный момент ее состояние удовлетворительное.

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