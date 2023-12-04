В Бурятии тёплые полы стали причиной пожара в доме

Несколько пожаров произошли в минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в МЧС, в субботу днем в Поселье Иволгинского района загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем была охвачена кровля здания и пристрой. Через 20 минут очаг удалось локализовать. Спустя час пожар ликвидировали на общей площади 83 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В происшествии никто не пострадал.В воскресение подразделения МЧС тушили пожар в жилом доме на улице Рабочей в Северобайкальске. Здесь также обошлось без пострадавших, возгорание было оперативно ликвидировано на площади 10 кв.м. Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство тёплых полов.Еще один пожар в этот же день произошел в Курумканском районе. Как уже сообщал «Номер один», в селе Барагхан сгорел гараж с трактором и дровяник, амбар и жилой дом били повреждены огнем. Предварительная причина этого возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Фото: МЧС Бурятии