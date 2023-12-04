Житель Улан-Удэ пытался убить двух человек

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.Как сообщили в следственном ведомстве, 31 августа в течение дня обвиняемый распивал спиртное со знакомым и его сожительницей у них в квартире на улице Набережной в Улан-Удэ. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил стеклянную бутылку и ударил ею противника по голове. После этого злоумышленник покинул жилище, однако вскоре вернулся с ножом и, высказывая угрозы убийством, нанес хозяину квартиры несколько ударов клинком в лицо, грудь и бедро, а его сожительнице – по руке.Потерпевшие, несмотря на ранения, стали сопротивляться и попытались обезоружить нападавшего, вынудив агрессора бежать. После этого они вызвали скорую, приехавшие медики оказали им необходимую помощь.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»