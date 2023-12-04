Происшествия 04.12.2023 в 16:57
Житель Улан-Удэ пытался убить двух человек
Несмотря на ранения, потерпевшие оказали сопротивление, вынудив агрессора бежать
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.
Как сообщили в следственном ведомстве, 31 августа в течение дня обвиняемый распивал спиртное со знакомым и его сожительницей у них в квартире на улице Набережной в Улан-Удэ. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил стеклянную бутылку и ударил ею противника по голове. После этого злоумышленник покинул жилище, однако вскоре вернулся с ножом и, высказывая угрозы убийством, нанес хозяину квартиры несколько ударов клинком в лицо, грудь и бедро, а его сожительнице – по руке.
Потерпевшие, несмотря на ранения, стали сопротивляться и попытались обезоружить нападавшего, вынудив агрессора бежать. После этого они вызвали скорую, приехавшие медики оказали им необходимую помощь.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, 31 августа в течение дня обвиняемый распивал спиртное со знакомым и его сожительницей у них в квартире на улице Набережной в Улан-Удэ. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил стеклянную бутылку и ударил ею противника по голове. После этого злоумышленник покинул жилище, однако вскоре вернулся с ножом и, высказывая угрозы убийством, нанес хозяину квартиры несколько ударов клинком в лицо, грудь и бедро, а его сожительнице – по руке.
Потерпевшие, несмотря на ранения, стали сопротивляться и попытались обезоружить нападавшего, вынудив агрессора бежать. После этого они вызвали скорую, приехавшие медики оказали им необходимую помощь.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегипокушение