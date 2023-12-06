Происшествия 06.12.2023 в 16:58
Житель Бурятии успел выбежать из загоревшегося дома
Огонь полностью уничтожил жилище
Текст: Андрей Константинов
Ранним утром 6 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Большая Кудара Кяхтинского района. К месту пожара были направлены огнеборцы 69-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники.
«До прибытия пожарных соседи сдерживали огонь при помощи подручных средств. Потушить возгорание прибывшим пожарным удалось в течение часа. В результате полностью сгорел дом на площади 56 кв.м. Пострадавших нет: когда произошло возгорание, хозяин дома спал, обнаружив огонь, мужчина незамедлительно выбежал на улицу. Его супруга в этот момент дома отсутствовала», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«До прибытия пожарных соседи сдерживали огонь при помощи подручных средств. Потушить возгорание прибывшим пожарным удалось в течение часа. В результате полностью сгорел дом на площади 56 кв.м. Пострадавших нет: когда произошло возгорание, хозяин дома спал, обнаружив огонь, мужчина незамедлительно выбежал на улицу. Его супруга в этот момент дома отсутствовала», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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