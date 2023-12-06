Житель Бурятии успел выбежать из загоревшегося дома

Ранним утром 6 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Большая Кудара Кяхтинского района. К месту пожара были направлены огнеборцы 69-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники.«До прибытия пожарных соседи сдерживали огонь при помощи подручных средств. Потушить возгорание прибывшим пожарным удалось в течение часа. В результате полностью сгорел дом на площади 56 кв.м. Пострадавших нет: когда произошло возгорание, хозяин дома спал, обнаружив огонь, мужчина незамедлительно выбежал на улицу. Его супруга в этот момент дома отсутствовала», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС