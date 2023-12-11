Происшествия 11.12.2023 в 17:11
Девочка-стрелок из Брянска вела личный дневник, который может пролить свет на произошедшее
Однако отец уверяет, что его дочь кто-то зомбировал и дневник писала вовсе не она
Текст: Ольга Лазарева
В Брянске продолжаются судебные разбирательства после стрельбы в гимназии номер 5. Напомним, в четверг, седьмого декабря, школьница на втором уроке ворвалась в класс с оружием, сделала несколько выстрелов. В итоге пять учеников были ранены, погибла девочка и сама стрелявшая.
Погибших школьниц похоронили, а правоохранители разбираются, почему же случилась подобная трагедия, кто виноват в том, что произошло. В воскресенье в суде выбирали меру пресечения для заместителя директора гимназии Ларисы К. Женщину задержали накануне, ей также предъявлено обвинение в халатности. Суду представили документы, подтверждающие ответственность и трудолюбие женщины: грамоты, дипломы. Также суду сообщили, что сын Ларисы сейчас защищает Родину- кстати, за воспитание героя женщина тоже получала благодарность, сообщает «Комсомолка».
В суде Лариса выступала со слезами. Рамки металлодетектора на самом деле отключили по её указанию за день до трагедии. Школьница уже знала, что сможет спокойно пронести оружие в гимназию.
В суде приняли во внимание заслуги завхоза и состояние её здоровья. Её на два месяца заключили под домашний арест, ей можно будет выходить только в больницу и к следователям. Новое заседание состоится после 7 февраля.
При этом в субботу на два месяца уже арестовали Галину Ч. - охранницу, которая в день трагедии сидела около входа в гимназию. Женщина страдает диабетом, но это не повлияло на решение суда. Её обвиняют в преступной халатности, сама Галина говорит, что ничего не могла поделать: рамки в тот день не работали, стрелявшая в подростков Анна пришла в школу вместе с сестрой, была, как обычно, одета в форму и оружием не размахивала. Ружьё было в тубусе, тот лежал в пакете. Подвоха женщина не заподозрила и не имела никаких оснований досматривать девочку.
Кстати, такое решение вызвало возмущение у части родителей. Многие отметили, что раз замдиректора отпустили под домашний арест, странно применять жесткие меры к охраннице, которая выполняла инструкцию.
Тем временем, Дмитрию отцу девочек-близняшек предъявлены сразу два обвинения. Первое обвинение Дмитрий признаёт: говорит, что действительно должен быть лучше следить за оружием, что даже не заметил, что пропал ключ, который забрала девочка, чтобы открыть железный ящик и взять ружьё.
Но у следователей после ряда допросов и просмотра интернет-дневника Анны появилось мнение, что отец издевался над дочерьми, морально и физически. Стрелять из ружья он учил девочек сам, судя по всему привлекая их к игре. Мужчина на заседании возмутился обвинениям. Он утверждает, что любит обоих близняшек, не относился к ним плохо. Сейчас обвинённый отец планирует доказать, что его дочь кто-то зомбировал и дневник за нее писал кто-то другой.
- Там такие обороты, которые мог сказать только взрослый. Мы будем доказывать, что на дочь кто-то влиял, - отметил мужчина.
Соседка пары по подъезду рассказала журналистам КП- Брянск, что семья жила достаточно тихо, девочки были хорошо воспитаны, громких ссор и скандалов не было слышно. Брянск- город небольшой, в этом микрорайоне нам про мужчину не сказали ничего плохого.
На суде сторона обвинения подчеркнула, что отпускать мужчину нельзя, так как он может продолжить негативно влиять на вторую дочь.
Тем временем в социальных сетях жители города обсуждают странный момент: если Анну травили дома, почему стрелять она пошла в школу? Изначально появилась информация, что девочка подвергалась травле в классе. Но потом её опровергла и мама погибшей от рук Анны ученицы:
- У дочки не было парня, и с Анной они были в нормальных отношениях. Её и сестру мы ждали на день рождения в конце декабря, - сказала мать девочки-стрелка, сообщает www.kp.ru
Погибших школьниц похоронили, а правоохранители разбираются, почему же случилась подобная трагедия, кто виноват в том, что произошло. В воскресенье в суде выбирали меру пресечения для заместителя директора гимназии Ларисы К. Женщину задержали накануне, ей также предъявлено обвинение в халатности. Суду представили документы, подтверждающие ответственность и трудолюбие женщины: грамоты, дипломы. Также суду сообщили, что сын Ларисы сейчас защищает Родину- кстати, за воспитание героя женщина тоже получала благодарность, сообщает «Комсомолка».
В суде Лариса выступала со слезами. Рамки металлодетектора на самом деле отключили по её указанию за день до трагедии. Школьница уже знала, что сможет спокойно пронести оружие в гимназию.
В суде приняли во внимание заслуги завхоза и состояние её здоровья. Её на два месяца заключили под домашний арест, ей можно будет выходить только в больницу и к следователям. Новое заседание состоится после 7 февраля.
При этом в субботу на два месяца уже арестовали Галину Ч. - охранницу, которая в день трагедии сидела около входа в гимназию. Женщина страдает диабетом, но это не повлияло на решение суда. Её обвиняют в преступной халатности, сама Галина говорит, что ничего не могла поделать: рамки в тот день не работали, стрелявшая в подростков Анна пришла в школу вместе с сестрой, была, как обычно, одета в форму и оружием не размахивала. Ружьё было в тубусе, тот лежал в пакете. Подвоха женщина не заподозрила и не имела никаких оснований досматривать девочку.
Кстати, такое решение вызвало возмущение у части родителей. Многие отметили, что раз замдиректора отпустили под домашний арест, странно применять жесткие меры к охраннице, которая выполняла инструкцию.
Тем временем, Дмитрию отцу девочек-близняшек предъявлены сразу два обвинения. Первое обвинение Дмитрий признаёт: говорит, что действительно должен быть лучше следить за оружием, что даже не заметил, что пропал ключ, который забрала девочка, чтобы открыть железный ящик и взять ружьё.
Но у следователей после ряда допросов и просмотра интернет-дневника Анны появилось мнение, что отец издевался над дочерьми, морально и физически. Стрелять из ружья он учил девочек сам, судя по всему привлекая их к игре. Мужчина на заседании возмутился обвинениям. Он утверждает, что любит обоих близняшек, не относился к ним плохо. Сейчас обвинённый отец планирует доказать, что его дочь кто-то зомбировал и дневник за нее писал кто-то другой.
- Там такие обороты, которые мог сказать только взрослый. Мы будем доказывать, что на дочь кто-то влиял, - отметил мужчина.
Соседка пары по подъезду рассказала журналистам КП- Брянск, что семья жила достаточно тихо, девочки были хорошо воспитаны, громких ссор и скандалов не было слышно. Брянск- город небольшой, в этом микрорайоне нам про мужчину не сказали ничего плохого.
На суде сторона обвинения подчеркнула, что отпускать мужчину нельзя, так как он может продолжить негативно влиять на вторую дочь.
Тем временем в социальных сетях жители города обсуждают странный момент: если Анну травили дома, почему стрелять она пошла в школу? Изначально появилась информация, что девочка подвергалась травле в классе. Но потом её опровергла и мама погибшей от рук Анны ученицы:
- У дочки не было парня, и с Анной они были в нормальных отношениях. Её и сестру мы ждали на день рождения в конце декабря, - сказала мать девочки-стрелка, сообщает www.kp.ru
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