Происшествия 16.06.2026 в 15:06
В Бурятии в местах дорожных работ погибло три человека
За полгода там произошло семь аварий
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии с начала года на участках, где ремонтируют дороги, случилось семь дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях три человека погибли и четверо получили травмы.
В полиции республики сообщили, что на этих участках часто происходят серьезные аварии. Причинами называют плохую организацию работ: нет ограждений, знаков, временной дорожной разметки, а также отсутствует освещение и регулировщики.
Чтобы исправить ситуацию, с 15 по 19 июня в республике проходит профилактическое мероприятие «Дорожные работы». Инспекторы будут проверять, как обустроены такие участки, и оценивать работу дорожных служб и чиновников, ответственных за ремонт.
Фото: Номер один
Тегидтп