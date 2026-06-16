В Бурятии в местах дорожных работ погибло три человека

В Бурятии с начала года на участках, где ремонтируют дороги, случилось семь дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях три человека погибли и четверо получили травмы.

В полиции республики сообщили, что на этих участках часто происходят серьезные аварии. Причинами называют плохую организацию работ: нет ограждений, знаков, временной дорожной разметки, а также отсутствует освещение и регулировщики.

Чтобы исправить ситуацию, с 15 по 19 июня в республике проходит профилактическое мероприятие «Дорожные работы». Инспекторы будут проверять, как обустроены такие участки, и оценивать работу дорожных служб и чиновников, ответственных за ремонт.

Фото: Номер один