Происшествия 04.01.2024 в 15:43
Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Баргузинском районе
У 18-летней девушки травма головы
Текст: Ольга Лазарева
Напомним, сегодня в 2 км от н.п. Душелан произошло опрокидывание автомобиля «Фиат Дукато». В микроавтобусе находились 12 человек, в том числе 3 ребенка.
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту данного ДТП.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следовавшего из у. Баянгол в г. Улан-Удэ, вблизи с. Душелан не справился с управлением, совершил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся. Пострадали 3 пассажира и водитель. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках, - прокомментировали в республиканской прокуратуре.
В итоге пострадали три человека и сам 55-летний мужчина, сидевший за рулём. Всех их доставили в центральную районную больницу.
У водителя повреждена нога. У одной из пассажиров – 18-летней девушки – травмы головы. Ещё две женщины 32 лет от госпитализации отказались, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Фото: "Баргузин-инфо 24.7"
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту данного ДТП.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следовавшего из у. Баянгол в г. Улан-Удэ, вблизи с. Душелан не справился с управлением, совершил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся. Пострадали 3 пассажира и водитель. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках, - прокомментировали в республиканской прокуратуре.
В итоге пострадали три человека и сам 55-летний мужчина, сидевший за рулём. Всех их доставили в центральную районную больницу.
У водителя повреждена нога. У одной из пассажиров – 18-летней девушки – травмы головы. Ещё две женщины 32 лет от госпитализации отказались, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Фото: "Баргузин-инфо 24.7"
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