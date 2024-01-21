Улан-Удэ обогнал Иркутск по количеству несчастных случаев на ЖД

В 2023 году Улан-Удэ обогнал Иркутск по количеству несчастных случаев на железной дороге: 21 против 20. Еще 15 инцидентов зафиксировано в Тайшете, и целых 5 в Северобайкальске.



Всего за прошлый год на ВСЖД произошел 51 несчастный случай с участием посторонних граждан. Пострадали 62 человека. Из них 39 - с летальным исходом. По сравнению с 2022 годом количество инцидентов выросло на 24 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



Основной причиной стало нарушение правил поведения на железной дороге: 59 граждан получили травмы при переходе путей в неположенных местах, 3 человека поражены электрическим током, 20 пострадавших были подшофе.





Фото: Номер один