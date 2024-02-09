В Бурятии полицейские раскрыли 13 наркопритонов и нашли подпольную нарколабораторию

В 2023 году на территории Республики Бурятия правоохранительными органами выявлено 1028 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, из которых 747 (72,6%) относятся к категории тяжких и особо тяжких; 572 (55,6%) совершены в крупном и особо крупном размерах.Из незаконного оборота изъяли свыше 612 килограммов наркотических средств: 606 килограммов наркотиков каннабисной группы, 5,6 килограммов – синтетического происхождения, 300 граммов героина, 35 граммов кокаина и 240 граммов сильнодействующих веществ. Отметим, что из выведенных из незаконного оборота синтетических наркотиков можно было изготовить более 16,5 тысяч разовых доз, стоимость которых на «чёрном» рынке оценивается на сумму более 30 млн. рублей.В 2023 году раскрыли более 1 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, за совершение которых к ответственности привлечено 815 лиц. Раскрываемость наркопреступлений составила 89,4%. В том числе раскрыто 169 наркосбытов, из которых 152 совершены с использованием IT-технологий. Благодаря принятым мерам пресекли 222 факта сбыта наркотиков, 200 из которых совершили с использованием IT-технологий.В минувшем году сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия задокументировали преступную деятельность 1 преступного сообщества, 15 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств синтетического и каннабисного происхождения, а также героина с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Задержано 40 участников противоправной деятельности, совершивших 138 преступлений.В суд направили 12 уголовных дел в отношении 37 участников уголовно-преступной среды по 131 составу преступлений, совершенных в организованных формах. 41 преступление из них совершено организованным преступным сообществом.Ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории, предназначенной для производства готовых к употреблению оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения. Изъято 185 грамм готового мефедрона, лабораторное оборудование, химические вещества, иные предметы, используемые для производства наркотических средств.Пресечена деятельность 13 наркопритонов.Во взаимодействии с Бурятской таможней пресечен канал поставки на территорию Российской Федерации сильнодействующего вещества сибутрамин. Всего выявлено 2 факта контрабанды.Правоохранители выявили 3 факта легализации наркодоходов лицами, причастными к сбыту наркотиков. Сумма легализованных средств составила около 4 миллионов рублей.Перекрыто 6 каналов поставки наркотических средств в места лишения свободы.По итогам 2023 года сотрудники органов внутренних дел составили 1919 административных протоколов за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых основная часть (96,9%) связана с их немедицинским потреблением, уклонением от прохождения профилактических мероприятий и лечения от наркозависимости.