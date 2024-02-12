В Улан-Удэ школьник обворовывал пьяных посетителей бара

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подроста, подозреваемого в серии краж в баре в Железнодорожном районе города.Как рассказали в МВД Бурятии, 29 января в полицию позвонил 36-летний горожанин. Отдыхавший в баре мужчина сообщил, что неизвестный похитил его телефон и норковую шапку. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.Они выяснили: кража произошла в тот момент, когда изрядно захмелев, потерпевший уснул за столом. В это время его малознакомый собутыльник забрал гаджет, который периодически просил у него для звонков, и шапку.Уже днем подозреваемого задержали оперативники. Им оказался 17-летний житель Заиграевского района. Подросток разгуливал по улицам в похищенной шапке с чужим телефоном, который планировал продать.Позднее выяснилось, что с банковского счета хозяина мобильника он похитил 77 тысяч рублей. Также в момент задержания у подростка обнаружили банковские карты на имя другого человека. Как оказалось, их держатель – 28-летний улан-удэнец - несколькими днями ранее заявлял в полицию о краже в том же баре. Как было установлено, злоумышленник по аналогичной схеме подсел к нему за стол и под предлогом покупки очередной порции спиртного и просьбы позвонить похитил портмоне с деньгами в сумме 4,5 тысяч рублей, картами и телефон, который впоследствии сбыл.«Молодой человек учится в старших классах школы и состоит на профилактическом учете в ПДН. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Также подросток подвергнут уголовному преследованию за противоправные деяния, совершенные ранее в других районах города и Заиграевском районе. Работа по установлению его причастности к иным имущественным преступлениям продолжается», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»