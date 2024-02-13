Приехавший в Улан-Удэ молодой сельчанин отобрал телефон у 9-летней девочки

Днем 6 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 33-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный на детской площадке похитил телефон у её 9-летней дочери. Школьница сидела на лавочке и просматривала соцсети. Злоумышленник вместе с другим мужчиной сначала прошел мимо. Затем, остановившись неподалеку и выкурив сигарету, вернулся, выхватил из рук девочки гаджет и скрылся.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили приметы подозреваемого. Позднее он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Им оказался приехавший в Улан-Удэ 19-летний житель Джидинского района. Противоправным путем он решил поправить свое финансовое положение: законные попытки заработка в столице Бурятии остались безуспешны. Похищенное мобильное устройство парень сдал в скупку», - рассказали в МВД Бурятии.Молодой человек ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественное преступление. Грабеж он совершил, имея условный срок за наркопреступление.Фото: «Номер один»