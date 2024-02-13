Происшествия 13.02.2024 в 13:57

В Улан-Удэ разыскивается 17-летний Иван Константинов

Он вышел из дома 11 февраля и пропал
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ разыскивается 17-летний Иван Константинов
В Улан-Удэ полицейскими разыскивается 17-летний Иван Константинов, который около часа ночи 11 февраля ушел из дома по ул. Воровского и до настоящего времени не вернулся. Заявление от матери подростка поступило в дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ утром 13 февраля. 

Мать парня сообщила, что ранее несовершеннолетний уходил, но возвращался самостоятельно спустя непродолжительное время. 

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 186 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: шапка черного цвета, куртка до колен черного цвета, черные трико, черные кроссовки с белой подошвой. 

Как сообщают в МВД Бурятии, при наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 908 592 55 24 или 102 (112).

Фото: МВД Бурятии 
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с 7 по 13 февраля

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