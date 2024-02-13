В Улан-Удэ разыскивается 17-летний Иван Константинов

В Улан-Удэ полицейскими разыскивается 17-летний Иван Константинов, который около часа ночи 11 февраля ушел из дома по ул. Воровского и до настоящего времени не вернулся. Заявление от матери подростка поступило в дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ утром 13 февраля.Мать парня сообщила, что ранее несовершеннолетний уходил, но возвращался самостоятельно спустя непродолжительное время.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 186 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: шапка черного цвета, куртка до колен черного цвета, черные трико, черные кроссовки с белой подошвой.Как сообщают в МВД Бурятии, при наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 908 592 55 24 или 102 (112).Фото: МВД Бурятии