Происшествия 21.02.2024 в 17:52

В Бурятии мошенники все чаще получают доступ к порталу госуслуг

С начала года произошло более 150 краж денег с банковских счетов и свыше 280 телефонных и Интернет-мошенничеств
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии мошенники все чаще получают доступ к порталу госуслуг
С начала года на территории Бурятии зарегистрировано более 150 краж денег с банковских счетов и свыше 280 мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Подавляющее их большинство зафиксировано в г. Улан-Удэ.

Несмотря на проводимую полицией профилактическую работу, направленную на повышение финансовой грамотности, люди, как правило, продолжают становиться жертвами наиболее типичных схем обмана.

Так, в республике зачастую регистрируются мошеннические действия, связанные с неправомерным доступом к порталу госуслуг. Под предлогом продления срока действия сим-карты лже-сотрудники компаний сотовой связи вынуждают граждан сообщать коды из смс, меняют пароль для входа в личный кабинет на сервисе и получают доступ к размещенным там персональным данным. А после – оформляют на их владельцев кредиты. И, кроме того, похищают денежные средства, используя ситуацию со взломом аккаунта, якобы, третьими лицами. Конечно же, не без помощи самих граждан. 

26 января в городскую полицию обратилась 53-летняя местная жительница, которой позвонил псевдо-работник компании сотовой связи. Мужчина сообщил о необходимости продления договора абонентского обслуживания и попросил передать направленный ей код от портала государственных услуг. Он уточнил: именно туда ей придет обновленный договор.

Позже собеседник уведомил: некто выгрузил из сервиса её документы, в том числе справку о доходах. А позвонивший за ним вслед лже-сотрудник Центробанка дополнил: неизвестными на женщину оформлены кредиты в трех банках, проведена регистрация на платформе объединенного бюро кредитования.

Для пущей убедительности его коллега через мессенджер выслал свое удостоверение. Сообщив, что банку удалось приостановить оформление займов, он рекомендовал улан-удэнке, тем не менее, обеспечить безопасность финансовых активов. Для этого ей необходимо было снять со счета свои сбережения в сумме 336,5 тысяч рублей и перевести на указанный «резервный счёт банка-партнера», что она и сделала.

Отметим, перед тем, как ей отправиться снимать деньги, псевдо-следователь по видеосвязи провел с ней инструктаж, как одна должна вести себя в финансовом учреждении, - сообщают в МВД Бурятии. 

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В Бурятии мошенники все чаще получают доступ к порталу госуслуг
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