Происшествия 23.02.2024 в 13:23

В Улан-Удэ интернет-мошенники взломали аккаунт женщины, а затем подделали ее голосовые и видеосообщения

При помощи дипфейка аферисты просили деньги у ее знакомых
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ интернет-мошенники взломали аккаунт женщины, а затем подделали ее голосовые и видеосообщения

В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали пост местной жительницы. Женщина на видео сообщает, что кибермошенники взломали ее Telegram и сделали ее дипфейк - преступникам удалось подделать видеоизображение и даже голос горожанки при помощи искусственного интеллекта.

«Наталью взломали мошенники. Как в старые времена, начали просить деньги взаймы у всех знакомых. Максимально запросили 22 тысячи, но к счастью, у людей не получилось отправить. Самое страшное: в диалоге смогли подделать голосовые и даже видеосообщение. Будьте осторожны с такими внезапными просьбами перевести денежку. Лучше перезвоните абоненту по телефону (не через мессенджер) и переводите деньги по номеру собеседника», - предупреждают в паблике.

 На кадрах девушка рассказывает о ситуации и показывает видеосообщение с ней, сгенерированное ИИ – подделку выдает неестественная мимика, однако сходство все равно есть. Что касается голосовых сообщений - сходство очень сильное. «О боже, это мой голос!» - восклицает жительница на видео. 

Фото: Номер один

Теги
мошенничество киберпреступники

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