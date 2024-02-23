В Улан-Удэ интернет-мошенники взломали аккаунт женщины, а затем подделали ее голосовые и видеосообщения

В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали пост местной жительницы. Женщина на видео сообщает, что кибермошенники взломали ее Telegram и сделали ее дипфейк - преступникам удалось подделать видеоизображение и даже голос горожанки при помощи искусственного интеллекта.

«Наталью взломали мошенники. Как в старые времена, начали просить деньги взаймы у всех знакомых. Максимально запросили 22 тысячи, но к счастью, у людей не получилось отправить. Самое страшное: в диалоге смогли подделать голосовые и даже видеосообщение. Будьте осторожны с такими внезапными просьбами перевести денежку. Лучше перезвоните абоненту по телефону (не через мессенджер) и переводите деньги по номеру собеседника», - предупреждают в паблике.

На кадрах девушка рассказывает о ситуации и показывает видеосообщение с ней, сгенерированное ИИ – подделку выдает неестественная мимика, однако сходство все равно есть. Что касается голосовых сообщений - сходство очень сильное. «О боже, это мой голос!» - восклицает жительница на видео.



Фото: Номер один