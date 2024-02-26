Происшествия 26.02.2024 в 17:47

Житель Улан-Удэ зарезал случайного прохожего

После расправы парень пошел в магазин за выпивкой
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ зарезал случайного прохожего
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 1 октября 2023 года пьяный молодой человек возле своего дома на улице Норильской в Улан-Удэ из-за незначительного повода поссорился и подрался со случайным прохожим. После потасовки он зашел домой, взял нож, вернулся на улицу и стал искать недавнего противника. Увидев его возле одного из магазинов, злоумышленник напал на мужчину и нанес ему два удара ножом. От полученных ран 33-летний потерпевший спустя непродолжительное время скончался. Злоумышленника изобличили благодаря видеозаписям в магазине, где он после совершенного преступления приобретал спиртное.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
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