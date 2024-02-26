Житель Улан-Удэ зарезал случайного прохожего

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 1 октября 2023 года пьяный молодой человек возле своего дома на улице Норильской в Улан-Удэ из-за незначительного повода поссорился и подрался со случайным прохожим. После потасовки он зашел домой, взял нож, вернулся на улицу и стал искать недавнего противника. Увидев его возле одного из магазинов, злоумышленник напал на мужчину и нанес ему два удара ножом. От полученных ран 33-летний потерпевший спустя непродолжительное время скончался. Злоумышленника изобличили благодаря видеозаписям в магазине, где он после совершенного преступления приобретал спиртное.Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии