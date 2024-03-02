Происшествия 02.03.2024 в 14:14

Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым

Причина смерти юноши не раскрывается
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Текст: Номер один
Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым

Объявленный в розыск 16-летний подросток из Улан-Удэ найден мертвым. Ранее без вести пропавшего юношу разыскивали сотрудники правоохранительных органов. Но этим утром представители поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружили тело ребенка без признаков жизни.

Подростка объявили в розыск в четверг, 29 февраля. Он покинул свой дом еще днем, после ссоры с родителями. А позже перестал выходить на связь. Поздним вечером ориентировку на его поиски разместили поисковики, а также полиция Бурятии.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнование семье и близким», 

- говорится в сообщении поискового отряда.

Причина смерти юноши не раскрывается. В отряде «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках, и попросили удалить соответствующие репосты в соцсетях.


Фото: pixabay.com

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