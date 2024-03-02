Машина с женщинами и ребенком провалилась под лед на Байкале

Инцидент с очередным провалом автомобиля произошел вчера. Внедорожник, в котором находился путешественник из Новосибирска вместе с двумя женщинами и ребенком, частично провалился в ледовый разлом на Байкале.

Как оказалось, водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду, выехав на акваторию озера в районе Бугульдейки. Но у мыса Красный Яр, между Бухтой Песчаной и поселком Бугульдейка, машина провалилась под лед задними колесами.



На место прибыли спасатели МЧС России, эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину и согрели его горячим чаем.

«Люди выбрались из автомобиля и позвонили нам. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи», - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трещины на Байкале незаметны. Покрытые тонким льдом, они лишь визуально создают впечатление надежной поверхности, напоминают спасатели.





Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области