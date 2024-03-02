Происшествия 02.03.2024 в 15:17

Машина с женщинами и ребенком провалилась под лед на Байкале

Водитель внедорожника хотел срезать по озеру путь из Иркутска в Бурятию
A- A+
Текст: Номер один
Машина с женщинами и ребенком провалилась под лед на Байкале

Инцидент с очередным провалом автомобиля произошел вчера. Внедорожник, в котором находился путешественник из Новосибирска вместе с двумя женщинами и ребенком, частично провалился в ледовый разлом на Байкале.

Как оказалось, водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду, выехав на акваторию озера в районе Бугульдейки. Но у мыса Красный Яр, между Бухтой Песчаной и поселком Бугульдейка, машина провалилась под лед задними колесами.

На место прибыли спасатели МЧС России, эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину и согрели его горячим чаем.

«Люди выбрались из автомобиля и позвонили нам. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи»,

- сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Трещины на Байкале незаметны. Покрытые тонким льдом, они лишь визуально создают впечатление надежной поверхности, напоминают спасатели.


Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Теги
Байкал лед машины

Все новости

Машина с женщинами и ребенком провалилась под лед на Байкале
02.03.2024 в 15:17
Бурятских юмористов покажут на федеральном канале
02.03.2024 в 14:57
Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым
02.03.2024 в 14:14
В Бурятии суд взыскал с фермера миллион за ДТП
02.03.2024 в 13:57
В Улан-Удэ проснулись медведи
02.03.2024 в 13:29
В Улан-Удэ проходит этнокультурный фестиваль
02.03.2024 в 12:58
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса
02.03.2024 в 12:51
В Бурятии стаи собак пугают людей
02.03.2024 в 12:32
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
02.03.2024 в 11:33
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
02.03.2024 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым
Причина смерти юноши не раскрывается
02.03.2024 в 14:14
В Бурятии суд взыскал с фермера миллион за ДТП
Авария произошла из-за бродивших по трассе лошадей
02.03.2024 в 13:57
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
По указанию мошенника горожанка оформила аж 4 кредита
02.03.2024 в 11:33
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
По указанию мошенника горожанка оформила аж 4 кредита
02.03.2024 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru